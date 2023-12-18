Yönetmen Abdullah Oğuz'dan yeni film: Zaferin Rengi

İşgal yılları İstanbul’unun tarihe yön veren karakterleri, Zaferin Rengi filmine konu ediliyor. 1918-1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda geçen hikayesi ve Anadolu’da başlatılan direnişin, her biri birbirinden ilginç hikayeye sahip karakterlerinin yer aldığı Zaferin Rengi filminde, Mustafa Kemal’in Samsun’a yolculuğu için vize veren, işgal gücü askeri Yüzbaşı John G. Bennett karakterine yetenekli oyuncu Yılmaz Adam Bayraktar hayat verdi.
Almanya’da doğup büyüyen ve oyunculuk eğitimini Almanya’da tamamlayıp kariyerine üç dilde Avrupa ve Türkiye’de devam eden Yılmaz Adam Bayraktar’ın canlandırdığı John G.Bennet; 1919 yılında İstanbul’da İngiliz kuvvetlerinde istihbarat subayı olarak çalışmış, 16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a yolculuğu için vize vermesiyle tarihin akışında kilit bir rol oynamıştır. Bennet, çok iyi derecede Türkçe konuşabilen, Türkiye, Türkler ve tasavvuf üzerine büyük bir bilgi birikimine sahip İngiliz bilim insanı, yazar ve düşünür olarak tanınmaktadır.
Bu rol için seçmelere katılan Yılmaz Adam Bayraktar, "Canlandırdığım Bennet karakteri çok enteresan bir karakter. Ben onunla şahsen tanışmak istemezdim. Kendisi aslında filozof, matematikçi, yazar. 1918 Fransa’da bir motor kazası geçiriyor ve bir süre komada kalıyor. Komadan çıktıktan sonra da ölümü yendiğini zanneden bir insan" diye konuştu.
Canlandırdığı karakteri, "Kazadan bir ay sonra İngiltere’den Türkiye’ye gönderiliyor. Türkçeye çok da hakim" diye anlatan Bayraktar, "Bennet’i tanımak için orijinal kayıtlarını dinlediğimde 'Gerçekten o kelimeyi nereden biliyor, nasıl bir kelime?' dediğim çok anlar oldu. Filmin seçmeleri sürecinde önüme gelen karakter tanıtımı dosyasında fotoğrafını gördüğümde de benim gençlik yıllarıma çok benzediğini gördüm, bu rolü alacağım dedim ve aldım" ifadesini kullandı.
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