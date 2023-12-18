Yönetmen Abdullah Oğuz'dan yeni film: Zaferin Rengi

Bu rol için seçmelere katılan Yılmaz Adam Bayraktar, "Canlandırdığım Bennet karakteri çok enteresan bir karakter. Ben onunla şahsen tanışmak istemezdim. Kendisi aslında filozof, matematikçi, yazar. 1918 Fransa’da bir motor kazası geçiriyor ve bir süre komada kalıyor. Komadan çıktıktan sonra da ölümü yendiğini zanneden bir insan" diye konuştu.



Canlandırdığı karakteri, "Kazadan bir ay sonra İngiltere’den Türkiye’ye gönderiliyor. Türkçeye çok da hakim" diye anlatan Bayraktar, "Bennet’i tanımak için orijinal kayıtlarını dinlediğimde 'Gerçekten o kelimeyi nereden biliyor, nasıl bir kelime?' dediğim çok anlar oldu. Filmin seçmeleri sürecinde önüme gelen karakter tanıtımı dosyasında fotoğrafını gördüğümde de benim gençlik yıllarıma çok benzediğini gördüm, bu rolü alacağım dedim ve aldım" ifadesini kullandı.



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