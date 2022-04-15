Yönetmen Serhat Yüksekbağ'ın belgeseli Yeni Bir Dünya Doğuyor İstanbul Film Festivali'nden çıkarıldı

41. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali, 'Yeni Bir Dünya Doğuyor isimli belgeseli, yönetmeni Serhat Yüksekbağ'ın bir şiddet olayının faili olması sebebiyle Ulusal Belgesel Yarışması'ndan çıkardığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen “Yeni Bir Dünya Doğuyor” filminin yönetmeninin geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir şiddet olayının faili olduğunu öğrendik. İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz" Denildi.



Açıklamada ayrıca PDF biletlerin iadesinin alındığı hesaplara otomatik olarak yansıtılacağı, basılı bilet sahiplerinin iade işlemlerini başlatmak için biletleriyle birlikte İKSV ana gişelerine başvurması gerektiği belirtildi.



Yönetmenin seçkiden çıkarılan belgeseli Yeni Bir Dünya Doğuyor, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde, çoğunluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Neşet Günal atölyesi öğrencisi bir grup genç sanatçının üretimleri üzerinden 70’li yıllar Türkiye'sini ele alıyor.