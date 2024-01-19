Yugoslav Drama Tiyatrosu "Kral Oidipus"u İstanbul'da sahneleyecek

Yugoslav Drama Tiyatrosu'nun "Kral Oidipus" oyunu, 22 ve 23 Ocak saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Sırpça oynanacak oyunda, Türkçe üst yazı yer alacak.



Sofokles'in yazdığı, Vito Taufer'in yönettiği oyunda, Milan Maric, Natasa Ninkovic, Srdan Timarov, Bojan Dimitrijevic, Aleksandar Durica, Milos Samolov, Nebojsa Ljubisic, Zoran Cvijanovic, Joakim Tasic, Marko Radojevic, Milan Bobic, Luka Antonijevic, Luka Sevic ve Veljko Stevanovic rol alıyor.



Oyunun konusu ise özetle şöyle:



"Yönettiği şehrin başına gelen felaketle yüzleşen Oidipus, Delphi kahininin acıların sebebi olduğunu iddia ettiği eski bir suçun sorumlusunu aramaya koyulur. Şehri kötülükten kurtarmaya çalışan ve aynı zamanda gücü elinde tutmak için mücadele eden Oidipus, eski suçun ardında gizlenen daha da karanlık bir sırrı keşfeder ve bu da akıl almaz boyutlarda bir trajediye neden olur."

