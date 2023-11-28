Yunanlar atalarının köyünü ziyaret edip geçmişte düğünlerin yapıldığı çeşme başında halay çekti

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünü ziyaret eden bir grup Yunan, geçmişte kına ve düğünlerin yapıldığı çeşmeyi ziyaret edip, tulum eşliğinde çalınan şarkılara eşlik etti.

Yunanlar atalarının köyünü ziyaret edip geçmişte düğünlerin yapıldığı çeşme başında halay çekti

'dan otobüslerle 'ye gelen ziyaretçiler, Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde atalarının geleneklerini yerine getirmek için çeşmeden su içip, çeşme önünde tulum eşliğinde çalınan şarkılara eşlik ediyorlar. Köyü ziyaret eden bir grup Yunan, geçmişte kına ve düğünlerin yapıldığı çeşmeyi ziyaret etti. Çeşme başında halay çeken turistler, bol bol fotoğraf da çekildi.

Eski Rum ve Gagavuz köyü olan köyde geçmişte geleneklere göre çeşme başında kına ve düğünlerin yapıldığı belirtildi. 1830’lu yıllarda yapılan ve kültür varlığı olarak tescillenen tarihi çeşmenin 2022 yılında eski haline getirilmesi için Havsa Kaymakamlığı'nca çalışma başlatılmış ve tarihi çeşmenin rölöve ve restitüsyon projesi tamamlanmıştı.

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