Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden vizyona giriyor. J.R.R Tolkien'in kitaplarına dayanan Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003) filmleri,15 Eylül'de vizyona girecek.
Serinin üç filmi de IMAX seçeneğiyle izleyiciye sunulacak.
IMAX NEDİR?
Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.
11 OSCAR KAZANDI
Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde.
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