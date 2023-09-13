Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden vizyona giriyor

IMAX NEDİR?



Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.

11 OSCAR KAZANDI



Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde.