Zeugma Mozaik Müzesi'nden günlük ziyaretçi rekoru

Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin 11 Nisan Perşembe günü 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nden günlük ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin 11 Nisan Perşembe günü 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nden günlük ziyaretçi rekoru - 1

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, bugün 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz" ifadesine yer verildi.

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