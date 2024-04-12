Zeugma Mozaik Müzesi'nden günlük ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin 11 Nisan Perşembe günü 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, bugün 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz" ifadesine yer verildi.
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