Kuruluş Osman'ın Ulcay'ı Ümit Kantarcılar kimdir?

Televizyon programı sunucusu, tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987, Antalya doğumlu. Maltepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda Midirfillik oyunuyla ödül aldı.



2005 yılında Müjdat Gezen Konservatuarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı.



Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.



Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yaptı.



2017’de Kanatsız Kuşlar dizisinde “Onur” karakterini, 2019’da TRT ekranlarına gelen Vuslat dizisinde Kerem Saltuk, 2021’de rol aldığı Kazara Aşk dizisinde Cihan karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.



Gamze Topuz ile evli olan Ümit Kantarcılar’ın Elis Naz Kantarcılar adında bir kızı vardır.