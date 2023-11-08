Lefke kalesi nerede, hangi ilde?

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kalenin kalıntılarının bulunduğu Osmaneli ile ilgili şu bilgileri vermişti: "Osmaneli çok eski bir yerleşim yeri, tarihçilerin delilleri kapsamında geçmişi milattan önce 8000'li yıllara dayanıyor. Osmaneli yaklaşık 18 medeniyete ev sahipliği yapmış. İlçenin çok stratejik bir konumu var. Burası İpek ve Sufi yollarının geçtiği, İstanbul-Ankara yollarının kesiştiği bir noktada. Sakarya Nehri ve Göynük suyunun da bağlandığı yer burası. Çok verimli topraklarının olması, geçiş yollarının burada kesişmesi bakımından tarih boyunca Osmaneli çok önem kazanmış. O dönemlerde yaşayan medeniyetlerin izlerini günümüzde de görebilmek mümkün."