Araştırmaya göre erkeklerin maaş beklentisi kadınlardan çok daha yüksek

Yeni bir araştırma, erkeklerin yalnızca daha yüksek ücret almakla kalmayıp, aynı zamanda bunu beklediklerini de ortaya çıkardı.
Köln Üniversitesi'nden araştırmacılar 15 binden fazla öğrenciye üniversiteden sonraki maaş beklentileri hakkında sorular sordu.
Sonuçlar, erkek öğrencilerin ilk işlerinde kadınlara kıyasla yüzde 15 daha fazla ücret almayı beklediklerini ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, "Kadınlar işgücü piyasasına girmeden önce bile erkeklerden çok daha düşük ücret bekliyorlar." ifadelerini kullandı.
Yeni çalışmada 15 bin öğrenci ve yeni mezunla maaş beklentileri hakkında anket yapıldı. Katılımcılara diplomaları, maaş beklentileri, sosyodemografik bilgileri ve çocuk yetiştirme konusundaki düşünceleri soruldu.
KADINLAR YÜZDE 15 DAHA AZ KAZANMAYI BEKLİYOR
Sonuçlar, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre önemli ölçüde "daha az kazanmayı" beklediklerini ortaya çıkardı. Kız öğrenciler erkeklerden ortalama yüzde 15 daha az maaş almayı bekliyor.
Bu, kız öğrencilerin erkek akranlarının başlangıç ücretlerini yakalamak için aynı meslek ve endüstride haftada ortalama dört saat daha fazla çalışmaları gerektiği anlamına geliyor.
Araştırma ekibi, bulguların kadınların maaş pazarlığı konusunda daha iyi eğitilmesi gerektiğini ortaya çıkardığını söylüyor.
Kadınların kendilerini küçümsememeleri ve cinsiyet ayrımcılığının onları daha fazla para talep etmekten alıkoymasına izin vermemeleri önemli.
Çünkü araştırmalara göre "cesur pazarlık" iş görüşmelerinde olumlu bir fark yaratıyor.
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