Araştırmaya göre erkeklerin maaş beklentisi kadınlardan çok daha yüksek

Yeni bir araştırma, erkeklerin yalnızca daha yüksek ücret almakla kalmayıp, aynı zamanda bunu beklediklerini de ortaya çıkardı.



Köln Üniversitesi'nden araştırmacılar 15 binden fazla öğrenciye üniversiteden sonraki maaş beklentileri hakkında sorular sordu.



Sonuçlar, erkek öğrencilerin ilk işlerinde kadınlara kıyasla yüzde 15 daha fazla ücret almayı beklediklerini ortaya çıkardı.



Araştırmacılar, "Kadınlar işgücü piyasasına girmeden önce bile erkeklerden çok daha düşük ücret bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeni çalışmada 15 bin öğrenci ve yeni mezunla maaş beklentileri hakkında anket yapıldı. Katılımcılara diplomaları, maaş beklentileri, sosyodemografik bilgileri ve çocuk yetiştirme konusundaki düşünceleri soruldu.