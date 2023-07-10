Depresyonun az bilinen 8 belirtisi

6. Yeme düzeniniz değişti. Sevdiğiniz yemeklere karşı dahi ilgi duymuyorsunuz ya da yemek yemek gününüzü aydınlatan ve sizi mutlu eden tek şey oldu.



7. Vücudunuzun her yeri ağrıyor. Kendinizi genelde iyi hissetmiyorsunuz. Mideniz hep huzursuz. Sürekli hasta oluşunuzun altındaki nedeni bilmiyorsunuz.

8. Eskiden sizin için önemli olan şeyler artık o kadar da vazgeçilmez değil. Sizi siz yapan özelliklerinizden vazgeçmeye hazır gibisiniz.

