Depresyonun az bilinen 8 belirtisi

1. Şarkılar size eskisi gibi hissettirmez. Üzgün şarkıları artık dinleyemez olursunuz. Genel anlamda müzik dinleme isteğinizi de kaybedebilirsiniz.
2. Daha önce insanların sorunlarıyla ilgilenir, onlara yardımcı olmak isterdiniz ama artık eskisi kadar umursamıyorsunuz.
3. 12 saat bile uyusanız bile dinç bir şekilde uyanmıyorsunuz, güne hep yorgun bir şekilde başlıyorsunuz.
4. Komik bulduğunuz şeylerin artık çok da komik olmadığını düşünüyorsunuz. En son ne zaman gerçekten güldüğünüzü hatırlamıyorsunuz.
5. Her şeye sinir oluyorsunuz, insanların davranışlarından rahatsız oluyorsunuz. Hoşgörünüz giderek azaldı.
6. Yeme düzeniniz değişti. Sevdiğiniz yemeklere karşı dahi ilgi duymuyorsunuz ya da yemek yemek gününüzü aydınlatan ve sizi mutlu eden tek şey oldu.
7. Vücudunuzun her yeri ağrıyor. Kendinizi genelde iyi hissetmiyorsunuz. Mideniz hep huzursuz. Sürekli hasta oluşunuzun altındaki nedeni bilmiyorsunuz.
8. Eskiden sizin için önemli olan şeyler artık o kadar da vazgeçilmez değil. Sizi siz yapan özelliklerinizden vazgeçmeye hazır gibisiniz.
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