Dokuma kursunun 85 yaşındaki kursiyeri hem öğreniyor hem öğretiyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ücretsiz açılan kursa katılan kadınlar, bir yandan boş zamanlarını değerlendirip sosyalleşirken diğer yandan yaptıkları çalışmalar sayesinde ev ekonomisine katkı sağlıyor.



Kadınlar, usta öğretici Cemile Çoban'la türküler eşliğinde, dokumanın inceliklerini öğreniyor.



Kursun en renkli isimlerinden biri ise Erzurumlu Havva Sukes. Geçmişte halı kursuna katılarak bu işi öğrenen, 25 yıl önce de Kemalpaşa'ya yerleşen Havva Sukes, dinç görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Üç katlı binanın merdivenlerini kimseden destek almadan inip çıkan Sukes, büyük bir heyecanla tezgahının başına geçiyor. Motifleri ilmek ilmek dokuyan Havva Sukes, diğer kursiyerlere de işin püf noktalarını gösteriyor.



Kursa 92 yaşındaki Refika Doğruol da katılıyor.

"BUGÜNE KADAR HEP ÇALIŞTIM"

Havva Sukes, annesini erken yaşta kaybettiklerini, bu nedenle babasının 8 kardeşe annelik de yaptığını söyledi.



Erzurum'un çetin kışına rağmen babasının onları okula ve camiye götürdüğünü anlatan Sukes, evlendikten sonra eşinin Karadeniz'de çay fabrikasında çalıştığını, kendisinin de katıldığı halı dokuma kursunda bu işi öğrendiğini dile getirdi.

Hayatının çalışarak geçtiğini anlatan Sukes, "Bugüne kadar hep çalıştım, çocukları büyüttük, torunlar oldu. Geçen yıldan beri buradaki kursa katılıyorum, hasta olduğumda gelemiyorum onun dışında ihmal etmemeye çalışıyorum. Kimseye ihtiyacım yok Allah'a şükür, merdivenleri bastonla çıkıp iniyorum. Halı dokuyoruz zaten, bildiğim iş, burada güzel vakit geçiriyoruz" dedi.



HAVVA SUKES ÖRNEK OLDU



Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı ise her yaştan kursiyerin burada uyum içinde çalıştığını söyledi.



Kursiyerlerin, dokumayı öğrendikten sonra gelen siparişlere göre para kazandığını ifade eden Aktı, 85 yaşındaki Havva Sukes'in de bu anlamda herkese örnek olduğunu aktardı.



Kurs öğreticisi Cemile Çoban da 4 yıldır burada görev yaptığını ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası tekrardan hayata geçirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Kursiyerlerle keyifli vakit geçirip emeği değere dönüştürdüklerini ifade eden Çoban, "Havva teyze de 30 yıl önce bu işi yapmış. Şu anda da bu kültürü devam ettirmek istiyor. Bayağı destekçimiz burada. İpimizi sarıyor, düğüm atıyor, yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.