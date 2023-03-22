Evcil hayvanlarla uyumak kalitesiz bir uykuya sebep olabilir

Geceye yatağa girer girmez yanınıza koşan evcil hayvanınız, uyku kalitenizin bozulmasına neden olabilir. Yeni bir araştırma, köpek veya kediyle yatmanın bireylerin daha huzursuz bir gece geçirmesine sebep olduğunu ortaya koydu.

ABD'deki Lincoln Memorial Üniversitesi'nden Dr. Lauren Wisnieski ve ekibi, köpek sahiplerinin uyku bozukluğu yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürdü. Human-Animal Interactions'da yayınlanan yeni çalışmada, kedi sahiplerinin de huzursuz bacak sendromu ve uykuya dalmakta güçlük çekme zorluğu yaşayabileceği belirtildi.



Sabahları yorgun uyanan ve gece boyunca uykuları sık sık bölünen evcil hayvan sahiplerine yatak odasına erişimi kısıtlama gibi önerilerde bulunuluyor.