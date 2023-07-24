Güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Ürünün içeriği de oldukça önemlidir. Bu sebeple hem UVB hem de UVA koruması içeren bir güneş kremi tercih etmelisiniz. Çünkü UVA ışınları ciltte lekenlenmelere ve ciddi güneş yanıklarına sebep olurken; UVB ışınları ise cilt kanseri riskini artırabilir.



Her mevsim kullanmanız gereken güneş kremlerini eğer tatil için alıyorsanız kremin suya dayanıklı olması önemlidir. Buna dikkat ederseniz, denize ya da havuza girdiğinizde kreminiz cildinizden akarak etkisini yitirmeyecektir.