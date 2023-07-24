Güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Cildiniz ve sizin için doğru olan güneş kremini seçerken birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir.
Bunlardan ilki cilt tipinize uygun güneş kremi seçmektir. Yağlı bir cilt tipine sahipseniz su bazlı kremleri, cildiniz kuruysa yoğun nemlendirici özelliğe sahip kremler seçmelisiniz. Eğer cildiniz hassassa bir uzmana danışarak güneş kremi almalısınız. Aksi halde kullandığınız ürün, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Güneş kremi seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer madde de koruma faktörüdür. Güneş kremlerinin üzerinde SPF olarak belirtilen güneş koruma faktörünü cildinizin güneşe karşı gösterdiği hassasiyete göre belirleyebilirsiniz.
Ürünün içeriği de oldukça önemlidir. Bu sebeple hem UVB hem de UVA koruması içeren bir güneş kremi tercih etmelisiniz. Çünkü UVA ışınları ciltte lekenlenmelere ve ciddi güneş yanıklarına sebep olurken; UVB ışınları ise cilt kanseri riskini artırabilir.
Her mevsim kullanmanız gereken güneş kremlerini eğer tatil için alıyorsanız kremin suya dayanıklı olması önemlidir. Buna dikkat ederseniz, denize ya da havuza girdiğinizde kreminiz cildinizden akarak etkisini yitirmeyecektir.
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