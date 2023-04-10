Mutluluğun sırrı hayattaki beklentiler

Birçok kişi, mutlu olmak için beklentileri düşük tutmak gerektiğine inanıyor. Bunlar arasında üst üste 6 kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya'dan akademisyenler de var.

Örneğin Finlandiyalı sosyologlar ülke vatandaşlarının beklentileri açısından gerçekçi sınırlar çizdiğini ileri sürüyor.



Independent Türkçe'nin haberine göre, İrlandalı akademisyen Jolanta Burke ise bu fikre katılmıyor. Dublin'deki RCSI Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Pozitif Sağlık Bilimleri Merkezi'nde öğretim görevlisi olan Burke, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda bunun tam tersinin geçerli olduğunu savunuyor:



"Yani hepimiz daha mutlu olmak için beklentilerimizi düşürmeli miyiz? Psikoloji araştırmalarının bunun tersini öne sürdüğünü iddia ediyorum."

"YÜKSEK BEKLENTİLER ÖNEMLİDİR"



Burke'e göre yüksek beklentiler sağlam bir psikoloji için gerekli olabilir. Zira bu beklentiler insanların hayal kurmasına olanak tanıyor.



Akademisyen, "Gelecekten beklentilerimize dair yargılar yaratır ve hangi hayallerin peşinden gitmenin gerçekçi olduğuna ve hangilerinden vazgeçmemiz gerektiğine karar veririz" diyor.



Bu arada akademisyene göre, yüksek beklentiler aynı zamanda insanların iyimser olmasını ve zorluklar karşısında yollarına devam edebilmesini sağlıyor.



"Örneğin, ömür boyu beraber olacağınız bir eş bulma beklentiniz, mevcut ilişkiniz bozulduğunda azalabilir" diyen Burke, şöyle ekliyor:



"Ancak, doğru kişiyle tanışacağınıza dair yüksek beklentileriniz varsa, bir tanışma uygulamasına katılma ve yeni insanlarla tanışma fırsatı arama olasılığınız daha yüksektir."