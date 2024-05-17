Selin Şekerci corona virüse yakalandı

Oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."