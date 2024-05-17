Selin Şekerci corona virüse yakalandı

Oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."
SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?
1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Selin Şekerci, Kavak Yelleri dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından "Melekler Korusun" dizisiyle şöhreti yakalayan Şekerci, "Acı Aşk", "Kaçak Gelinler", "Yeşilçam", "Aile" gibi birçok projede yer aldı.
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