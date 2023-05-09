Ada Sanlıman ile Mehmet Turgut boşandı

Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Eylül 2021'de evlilikle taçlandırmıştı.



Akyaka’da 12 kişinin şahitliğinde evlenen ünlü çiftin mutluluğu 1,5 yıl sürdü.



ANLAŞMALI OLARAK AYRILDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman evliliklerini geçen hafta noktaladı.



Avukatları Nilsu Yıldız Hazer ve Ayşegül Mermer’in temsil ettiği ikili anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırdı.

