Ada Sanlıman ile Mehmet Turgut boşandı

2021 yılında dünyaevine giren Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman’ın mutluluğu kısa sürdü. Yaklaşık 3 ay önce boşanacakları iddia edilen ünlü çift, anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı.

Ada Sanlıman ile Mehmet Turgut boşandı

Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Eylül 2021'de evlilikle taçlandırmıştı.

Akyaka’da 12 kişinin şahitliğinde evlenen ünlü çiftin mutluluğu 1,5 yıl sürdü.

ANLAŞMALI OLARAK AYRILDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman evliliklerini geçen hafta noktaladı.

Avukatları Nilsu Yıldız Hazer ve Ayşegül Mermer’in temsil ettiği ikili anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırdı.

Ada Sanlıman ile Mehmet Turgut boşandı - 1

ÜÇ AY ÖNCE EVLERİNİ AYIRMIŞLARDI

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman'ın yaklaşık 3 ay önce evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada takipleşmeyi de bırakan çift, mutlu günlerinden kalan tüm fotoğrafları silmişti.

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