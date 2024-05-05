Damla Sönmez'den doğum gününde duygusal paylaşım

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alan Sönmez, paylaştığı kareye "Eğer gerçekten anne babamızı biz seçiyorsak, kaç kere dünyaya gelirsem geleyim sizin kızınız olmak isterdim. İyi ki varsınız. Allah sizi başımdan eksik etmesin" ifadelerini not düştü.

Yıllar önce verdiği bir röportajda oyunculuğun kendisi için her zaman ve her koşulda çok özel olduğunu söyleyen Sönmez, “Rol almak istediğin bir projenin nasıl özelliklere sahip olmasını istersin?” sorusunu “Kalbimi çarptıran işlerde yer almayı seviyorum" diye yanıtlamıştı.