Virtüöz piyanist Maksim yeni yaşına İstanbul'da sahnede girdi

Nostradamus ile başladığı konserde The Godfather, 'Pirates of the Caribbean', 'Mission Impossible' gibi film müziklerini, Queen'in unutulmaz Bohemian Rhapsody ve Coldplay'in Clocks'unu yorumlayan Maksim dakikalarca ayakta alkışlandı.



Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan, 4 kıtada verdiği konserlerle her fırsatta izleyicisini büyüleyen virtüöz piyanist Maksim, sahnede aynı zamanda 49. yaş gününü de kutladı.