Virtüöz piyanist Maksim yeni yaşına İstanbul'da sahnede girdi

Dünyanın en çok satan klasik – crossover piyanistlerinden Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, STAR TV medya sponsorluğunda önceki akşam Volkswagen Arena'yı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
Bu muhteşem şehirde yeniden sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Maksim: 'bu gece son albümüm 'The Collection'dan , 20 yıllık kariyerimden seçme eserleri çalacağım. Umarım keyifli bir gece geçirirsiniz. diyerek izleyicileri selamladı.
Nostradamus ile başladığı konserde The Godfather, 'Pirates of the Caribbean', 'Mission Impossible' gibi film müziklerini, Queen'in unutulmaz Bohemian Rhapsody ve Coldplay'in Clocks'unu yorumlayan Maksim dakikalarca ayakta alkışlandı.
Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan, 4 kıtada verdiği konserlerle her fırsatta izleyicisini büyüleyen virtüöz piyanist Maksim, sahnede aynı zamanda 49. yaş gününü de kutladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Konser
- N-Life Kültür&Sanat