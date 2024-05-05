Başak Dizer'den oğlu Kurt Efe ile yeni kareler

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda oğulları Kurt Efe ile tatil için Portekiz'in Lizbon kentine gitti.

Başak Dizer, oğlu ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Anne oğulun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan Başak Dizer, bu kez de kural bozmadı.

"KURT EFE'NİN GELİŞİMİ BİZİ DE BÜYÜTÜYOR"

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, birkaç gün önce yüzü olduğu markanın lansmanında oğluyla ilgili konuşmuştu.

Ünlü isim, "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.