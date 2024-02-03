Adidas, Kanye West tasarımı ayakkabılarla ne yapacağına karar verdi

"ÇÖPE ATMAK ÇÖZÜM DEĞİL"



Marka yöneticilerinden Bjorn Gulden, daha önce yaptığı açıklamada ayakkabıları yok etmenin doğru hamle olmayacağını "Ürünleri yakmak çözüm değil. Elimizdeki ürünleri satmaya çalışacağız ve West'in ifadelerinden zarar gören hayır kurumlarına bağışlayacağız" sözleriyle ifade etmişti.



ADIDAS İÇİN BÜYÜK BİR GELİR KAYNAĞIYDI



The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşünmüştü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.