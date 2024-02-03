Adidas, Kanye West tasarımı ayakkabılarla ne yapacağına karar verdi

Ünlü rapçi Kanye West'le bağlarını 2022 yılında koparan Adidas, sanatçının Yeezy markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabıları zararına satışa çıkarmış ancak West'in söylemleri nedeniyle kimse ayakkabıları satın almak istememişti.
Rapçi ile ortak olarak hazırladığı ayakkabıları satmakta zorlanan Alman spor eşyası üreticisi, yeni bir karar aldı. Marka, stoklardan geriye kalanı maliyetine satmayı planlıyorlar.
Adidas CEO'su Bjorn Gulden, "Tüketici, perakende ve ticari araştırmalarımız, kalan bu envanteri 2024'te en azından maliyet fiyatına satabileceğimizi gösterdi" dedi.
"ÇÖPE ATMAK ÇÖZÜM DEĞİL"
Marka yöneticilerinden Bjorn Gulden, daha önce yaptığı açıklamada ayakkabıları yok etmenin doğru hamle olmayacağını "Ürünleri yakmak çözüm değil. Elimizdeki ürünleri satmaya çalışacağız ve West'in ifadelerinden zarar gören hayır kurumlarına bağışlayacağız" sözleriyle ifade etmişti.
ADIDAS İÇİN BÜYÜK BİR GELİR KAYNAĞIYDI
The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşünmüştü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.
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