Afra Saraçoğlu'ndan eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Seyran karakteriyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'nda Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu , sosyal medyadaki yorumuyla dikkat çekti.

Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde rol alan , sosyal medya hesabında ütü ile saçının düzleştirildiği anları paylaştı. İkinci Şans (2016) filminde Yeşilçay ile rol alan Afra Saraçoğlu ise oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Afra Saraçoğlu'ndan eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum - 1

Yeşilçay paylaşımına  “Alanur‘un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Sırrımızı açıklıyoruz” notunu düştü. Saraçoğlu ise  “Kız Allah’ın delisi” yazdı. Yeşilçay da “Ama bizim sette böyle" cevabını verdi.

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