Afra Saraçoğlu'ndan eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyadaki yorumuyla dikkat çekti.
Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında ütü ile saçının düzleştirildiği anları paylaştı. İkinci Şans (2016) filminde Yeşilçay ile rol alan Afra Saraçoğlu ise oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Yeşilçay paylaşımına “Alanur‘un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Sırrımızı açıklıyoruz” notunu düştü. Saraçoğlu ise “Kız Allah’ın delisi” yazdı. Yeşilçay da “Ama bizim sette böyle" cevabını verdi.