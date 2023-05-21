Afra Saraçoğlu'ndan eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum

Yeşilçay paylaşımına “Alanur‘un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Sırrımızı açıklıyoruz” notunu düştü. Saraçoğlu ise “Kız Allah’ın delisi” yazdı. Yeşilçay da “Ama bizim sette böyle" cevabını verdi.

