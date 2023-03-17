Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Demet Akbağ: Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, gerçek yaşam öykülerini her hafta ekranlara taşıyor ve ünlü konuğuna o yaşamlara gidip, onların yerine geçip Empati kurmasını istiyor. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programın konuğu ünlü oyuncu Demet Akbağ oldu. Eşi Zafer Çika’yı 2019 yılında bir trafik kazasında kaybeden Akbağ, “Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası” dedi.
"OĞLUMLA TATLI BİR İLİŞKİMİZ VAR"
Oğlu Ali'den baheden oyuncu, “Oğlumla çok iyi arkadaşız. Ali fazla olgun bir çocuktu, o yüzden hiç zorlanmadım. Çok anlayışlı bir çocuk. Nerede susacağını çok iyi bilirdi. Babasına da çok benzetiyorum. Tatlı bir ilişkimiz var, dedikodu yapabiliyoruz, dertlerimizi anlatabiliyoruz birbirimize” diye konuştu
Babasıyla ilişkisine de değinen Akbağ, "Babamla hep mesafeli görüştük. Yılmaz Erdoğan, babamla ilişkimi bildiği için benim için yazdığı bir repliği sizinle paylaşacağım. ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü’ oyununda ‘Kahvenizi nasıl içersiniz babacığım’ diye soruyor Gülseren, babası ‘Mesafeli olsun yavrucuğum’ diyor. Bunu Yılmaz, babamla tanışıp babamla sizli bizli konuştuğumu gördüğü gün kafasının bir yerine kazımış... Başka bir şey söylemeyelim bunun üzerine... “ ifadelerini kullandı.