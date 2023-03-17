Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Demet Akbağ: Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası

Babasıyla ilişkisine de değinen Akbağ, "Babamla hep mesafeli görüştük. Yılmaz Erdoğan, babamla ilişkimi bildiği için benim için yazdığı bir repliği sizinle paylaşacağım. ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü’ oyununda ‘Kahvenizi nasıl içersiniz babacığım’ diye soruyor Gülseren, babası ‘Mesafeli olsun yavrucuğum’ diyor. Bunu Yılmaz, babamla tanışıp babamla sizli bizli konuştuğumu gördüğü gün kafasının bir yerine kazımış... Başka bir şey söylemeyelim bunun üzerine... “ ifadelerini kullandı.

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