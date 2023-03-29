Ajda Pekkan: Altı kez hamile kaldım

Ajda Pekkan katıldığı televizyon programında, çocuk sahibi olmaya korktuğunu dile getirerek, geçmişte altı kez hamile kaldığını açıkladı.

Ajda Pekkan: Altı kez hamile kaldım

Süperstar konuk olduğu canlı yayında, yıllar sonra itirafında bulundu. 74 yaşındaki Pekkan katıldığı 2. Sayfa programında, altı kez hamile kaldığını, ancak çocuk sahibi olmaya korktuğunu anlattı. 

Kürtaj itirafında bulunan Pekkan, çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini söyledi. Pekkan, "Kedilerle avunmaya çalıştım, kaldı ki benim çocuğum altı defa oldu, istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim" ifadesini kullandı.

Ajda Pekkan: Altı kez hamile kaldım - 1

Pekkan geçtiğimiz gün de şu açıklamalarla dikkat çekmişti:

"Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta."

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