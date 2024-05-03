Mahmut Tuncer de estetik yaptırdı

Şarkıcı Mahmut Tuncer de estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 62 yaşındaki Tuncer'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Mahmut Tuncer de estetik yaptırdı

yaptıran kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. 62 yaşındaki ünlü şarkıcı, tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi yaptırdı. 10 yaş gençleşen Mahmut Tuncer'in son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Mahmut Tuncer'e "Görünce tanıyamadım", "Gençleşmiş resmen", "Erkekler estetik yaptırmasın", "Hiç gerek yoktu" gibi yorumlar geldi.

Mahmut Tuncer de estetik yaptırdı - 1

Öte yandan son dönemde Cenk Eren, Rafet El Roman gibi ünlü isimler de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

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