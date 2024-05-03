Mahmut Tuncer de estetik yaptırdı

Estetik yaptıran ünlüler kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. 62 yaşındaki ünlü şarkıcı, tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi yaptırdı. 10 yaş gençleşen Mahmut Tuncer'in son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Mahmut Tuncer'e "Görünce tanıyamadım", "Gençleşmiş resmen", "Erkekler estetik yaptırmasın", "Hiç gerek yoktu" gibi yorumlar geldi.