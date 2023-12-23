Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alacak

Süperstarı Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinin 29 Aralık’ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında da Ajda Pekkan'ın rol aldığı sahnelere yer verildi.

Ketche’nin yönettiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.