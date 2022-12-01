Aleyna Tilki küçük çocuğun yüzüne para karşılığında dövme yapılmasına tepki verdi

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 500 TL karşılığında küçük bir yaşta bir çocuk, yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına izin vermişti. Aleyna Tilki, konuyla ilgili "Bu da bir çeşit çocuk istismarı" diyerek dövmeciye tepki verdi.

Aleyna Tilki küçük çocuğun yüzüne para karşılığında dövme yapılmasına tepki verdi

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Geçtiğimiz günlerde küçük yaşta bir çocuğun para karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına müsaade etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah'ın haberine ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dövmecinin küçük bir çocuğunun yüzüne dövme yapmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.

Aleyna Tilki küçük çocuğun yüzüne para karşılığında dövme yapılmasına tepki verdi - 1

"BİR ÇEŞİT ÇOCUK İSTİSMARINA GİRER"

Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki küçük çocuğun yüzüne para karşılığında dövme yapılmasına tepki verdi - 2

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