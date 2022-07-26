Andriy Shevchenko mülteci kampında: Burada anne ve babalarının öldüğünü gören çocuklar var

Ukrayna'da aylardır süren savaştan kaçan çocuklar, zorlu günleri mülteci olalarak geçirdikleri ülkelerde unutmaya çalışıyorlar. Polonya'daki kamplardan birini ziyaret eden Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko, anne ve babalarının öldüğünü gören çocukların olduğunu vurgulayarak yeni neslin göreceği psikolojik desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Andriy Shevchenko mülteci kampında: Burada anne ve babalarının öldüğünü gören çocuklar var

Haberler 26.07.2022 - 12:38

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futbolunun efsanesi Andriy Shevchenko, mülteci kampındaki çocukları yalnız bırakmadı. Shevchenko, savaştan kaçan Ukraynalı çocukların öğrenim gördüğü yaz okulunu ziyaret etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki tesise oğlu Jordan ile giden Shevchenko, korkunç günlerden kaçan çocuklar için psikolojik desteğin önemini vurguladı.

Shevchenko, "Burada anne ve babalarının öldüğünü gören çocuklar var. Savaşın onlara verdiği hasar çok büyük. Bunun yeni nesilde yaratacağı psikolojik buhranı göz ardı etmemeliyiz. Buradaki gibi eğitim programlarıyla çocuklara savaştan uzak mutlu bir yer bulmalıyız" dedi.

Yeşil sahaların unutulmaz yıldızı, Ukraynalı mülteci çocuklara destek veren spor dünyasına teşekkür etti.

Milan formasıyla Avrupa futboluna damga vuran Shevchenko, oyunculuk yıllarının ardından Ukrayna'da milletvekilliği ve milli takım teknik direktörlüğü yapmıştı.

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