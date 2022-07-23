Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı

Koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Ağır makineli tüfek ve tanksavarlarla poz veren Johnson'ın, el bombası atarkenki görüntüleri gündem oldu. İngiliz basını, "Bombayı muhafazakar partililere mi atıyorsun Boris?" manşeti attı.

Haberler - NTV Haber 23.07.2022 - 17:22

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 1

Başbakanı Boris Johnson, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerlerla buluştu.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 2

Johnson'ın eğitim için kullanılan "boş el bombasını" atarkenki ciddi tavırları dikkat çekti.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 3

İngiltere basını ise "Bombayı muhafazakar partililere mi atıyorsun Boris?" manşeti attı.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 4

Diğer taraftan, Ukrayna'ya desteğin artarak süreceğine vurgu yapan Johnson askerlerin yanında "baskın tatbikatına" katıldı.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 5

Komutanlardan bilgi aldı. Ukrayna ordusuna gönderilen tipteki silahları kontrol etti. Ağır makineli tüfekler ve tanksavarlarla nişan alarak poz verdi.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 6

"Avrupa halkları Ukrayna'nın yanında" diyen İngiltere Başbakanı, toplam 10 bin Ukrayna askerinin İngiltere'de eğitim göreceğini vurguladı.

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 7

Johnson, "Avrupa'nın silah yardımı cephede fark yaratıyor. Ukrayna Putin'i yenilgiye uğratacak" diye konuştu..

Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 8
Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 9
Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı - 10

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