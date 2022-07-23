Boris Johnson, İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti: El bombası attı

Haberler - NTV Haber 23.07.2022 - 17:22
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerlerla buluştu.
Johnson'ın eğitim için kullanılan "boş el bombasını" atarkenki ciddi tavırları dikkat çekti.
İngiltere basını ise "Bombayı muhafazakar partililere mi atıyorsun Boris?" manşeti attı.
Diğer taraftan, Ukrayna'ya desteğin artarak süreceğine vurgu yapan Johnson askerlerin yanında "baskın tatbikatına" katıldı.
Komutanlardan bilgi aldı. Ukrayna ordusuna gönderilen tipteki silahları kontrol etti. Ağır makineli tüfekler ve tanksavarlarla nişan alarak poz verdi.
"Avrupa halkları Ukrayna'nın yanında" diyen İngiltere Başbakanı, toplam 10 bin Ukrayna askerinin İngiltere'de eğitim göreceğini vurguladı.
Johnson, "Avrupa'nın silah yardımı cephede fark yaratıyor. Ukrayna Putin'i yenilgiye uğratacak" diye konuştu..