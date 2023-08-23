Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

İşletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

Bir süredir ekranlardan uzak olan , yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü isim, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar - 1

ERKEK BEBEK GELİYOR

Ezgi Mola- Mustafa Aksakallı çifti, geçtiğimiz haftalarda arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar - 2

"BENİ HATIRLADIN MI?"

İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne serdi. 7 aylık hamile ünlü ismin "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar - 3

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