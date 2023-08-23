Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

"BENİ HATIRLADIN MI?"

İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne serdi. 7 aylık hamile ünlü ismin "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.