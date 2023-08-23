Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü isim, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
ERKEK BEBEK GELİYOR
Ezgi Mola- Mustafa Aksakallı çifti, geçtiğimiz haftalarda arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
"BENİ HATIRLADIN MI?"
İlk kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Ezgi Mola, son paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne serdi. 7 aylık hamile ünlü ismin "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.
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