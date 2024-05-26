Aşk-ı Memnu'nun "Şayeste"si Fatma Karanfil'den üzen haber

Yeşilçam'ın usta oyuncu oyuncularından Fatma Karanfil'den üzücü haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncunun yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

FATMA KARANFİL KİMDİR?



3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.

Oyuncu, 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.