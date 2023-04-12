Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı: Seni çok seviyorum

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı: Seni çok seviyorum

Bir süredir ekranlardan uzak olan, 6.5 aylık hamile , sosyal medya hesabını akitf olarak kullanmaya devam ediyor.

Daha önce "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü isim, eşinin doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Berkin Gökbudak ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Enver, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı: Seni çok seviyorum - 1

"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Londra'dan dönen Aslı Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" demişti.

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Kızlarının ismine henüz karar vermediklerini söyleyen oyuncu, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuşmuştu.

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