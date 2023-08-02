Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni kare

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kızı olan Enver, bebeğine Elay adını verdi.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Eşinin yanında otururken Elay'ı kucakladığı görülen Aslı Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.