Aslı Hünel paylaştı: Ameliyat olan Saruhan Hünel'den haber var

Hünel'in operasyona girdiğini kardeşi Aslı Hünel , "Canım ağabeyim Saruhan Hünel, bir süredir kalple ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua, iyi olacaksın Allah'ın izniyle" sözleriyle duyurmuştu.

Son olarak Arjen adlı internet dizisinde rol alan Saruhan Hünel , bir süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Ünlü oyuncu, önceki gün Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata olmuştu.

SARUHAN HÜNEL'İN SON DURUMU

Aslı Hünel, ameliyatı başarılı geçen ve bir gece yoğun bakımda kalan Saruhan Hünel'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Hünel "Ağabeyim Saruhan Hünel, Allah'a şükür başarılı geçen operasyon sonrasında durumu gayet iyi. Arayan soran, mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız ve güzel dilekleriniz şifa oldu. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK HAYATTA"

Ünlü isim, ardından da şu sözleri söyledi:

"Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta. Sağlık olsun. Bir de gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya..."