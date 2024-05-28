Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı koruma altına alındı

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızıyla olan kavgasını sosyal medyadan paylaştı. Akkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu. Kızının kendisini balkona kilitlediğini öne süren Akkaya'nın paylaşımları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.
"BURNU SÜRTSÜN DİYE BEN GÖNDERDİM"
Kızının koruma altına alındığı haberleri ardından bir açıklama yapan Akkaya; "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." ifadelerini kullandı.
ARKADAŞININ KREDİ KARTINI PATLATTI
Akkaya, daha önce arkadaşının kredi kartını patlatan kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu. Akkaya, sonrasında kızının kendisini balkona kilitlediğini öne sürdü.
"BENDEN HABERSİZ YURTDIŞI PLANLARI YAPMIŞ"
Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyledi. Efe Önbilgin'i "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:
"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın."
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