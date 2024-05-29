Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim zaten, evim yansa dönüp bakmam

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye sarhoş çıktı. Ortaç konuyla ilgili açıklama yaptı.

Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim zaten, evim yansa dönüp bakmam

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da konser vermiş ve "Sarhoş oldum" açıklamasında bulunmuştu.

Ortaç, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.”

Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim zaten, evim yansa dönüp bakmam - 1

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