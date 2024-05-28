Selen Görgüzel kendisine yapılan kötü yorumlara isyan etti: Yeter artık

Yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini 2022 yılında noktalayan Selen Görgüzel, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

"YAPTIĞINIZ İTİBAR SUİKASTI"

Son günlerde giydiği kıyafetler ve danslarıyla adından söz ettiren Görgüzel, kendisine yapılan yorumlar karşısında isyan etti.

Ünlü isim, kendisi için kötü yorum sosyal medya kullanıcılarına "Yaptığınız itibar suikastı. Yeter artık kötü yorum yapmayın. Yeter... Bu nefret neden?" sözleriyle seslendi.