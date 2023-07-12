Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı?

Öte yandan İlk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu, 2015’te boşanmış, 2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ile Kumarki, 2020 yılında boşanmıştı.