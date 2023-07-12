Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı?

Aslıhan Gürbüz, bir süre önce kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikilinin sosyal medya hamlesi, ayrılık iddialarına neden oldu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı?

Rol aldıkları projelerle adlarından söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyordu.

Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftin son hamlesi dikkat çekti. İkilinin ilişkilerinde kriz yaşadığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, ENGELLEDİ

Aslıhan Gürbüz, Instagram'da birlikte çekilen fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engellerken; İsmail Hacıoğlu ise fotoğrafları kaldırmadı.

Şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı? - 1

Öte yandan İlk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu, 2015’te boşanmış, 2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ile Kumarki, 2020 yılında boşanmıştı.

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