Bergüzar Korel: Doğum günün kutlu olsun sevgilim

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Bergüzar Korel: Doğum günün kutlu olsun sevgilim

Kendisi gibi oyuncu ile mutlu bir evliliği olan , sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. 

Korel, Ergenç'in pasta üflerken çektiği bir fotoğrafı yayınlayıp, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sağlıkla, evlatlarımızla hep birlikte huzurlu, mutlu yıllara" notunu düştü.

Bergüzar Korel: Doğum günün kutlu olsun sevgilim - 1

2009 yılında Ergenç ile dünyaevine giren ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan , İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katılmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren ünlü isim, takıntılarından bahsetti.

Bergüzar Korel, “Uçağa binmeden önce sosyal medyada ‘Hikâye’ paylaşmam. Eğer uçak düşerse ‘Son Hikâye’si buydu’ diye haber olmasın isterim. Mesela ‘Kızlar ve Oğlanlar’ oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyordu. Onu bulamazsam eğer biterdim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben onun orada olduğunu biliyordum" dedi.

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