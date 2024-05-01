Bergüzar Korel: Doğum günün kutlu olsun sevgilim

Korel, Ergenç'in pasta üflerken çektiği bir fotoğrafı yayınlayıp, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sağlıkla, evlatlarımızla hep birlikte huzurlu, mutlu yıllara" notunu düştü.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel , sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

2009 yılında Ergenç ile dünyaevine giren ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katılmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren ünlü isim, takıntılarından bahsetti.

Bergüzar Korel, “Uçağa binmeden önce sosyal medyada ‘Hikâye’ paylaşmam. Eğer uçak düşerse ‘Son Hikâye’si buydu’ diye haber olmasın isterim. Mesela ‘Kızlar ve Oğlanlar’ oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyordu. Onu bulamazsam eğer biterdim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben onun orada olduğunu biliyordum" dedi.