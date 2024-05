Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye bağış

Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, geçtiğimiz aylarda Spotify rekor kırmıştı. The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.



Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.