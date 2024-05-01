Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye bağış

"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd Gazze'ye 2 milyon dolarlık bağış yaptı.

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye bağış

"" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye, 'ye 2 milyon dolarlık yardımda bulundu. XO İnsani Yardım Fonu'na bağış yapan şarkıcı, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek oldu.

Şarkıcı geçtiğimiz yıl, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunmuştu.

Grammy ödüllü şarkıcı, 2021 Ekim'de WFP'nin (Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı) İyi Niyet Elçilerinden biri olarak atanmıştı.

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye bağış - 1

Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı , geçtiğimiz aylarda Spotify rekor kırmıştı.  The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.

Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.

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