Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye bağış

Grammy ödüllü şarkıcı, 2021 Ekim'de WFP'nin (Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı) İyi Niyet Elçilerinden biri olarak atanmıştı.

" The Weeknd " sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye , Gazze 'ye 2 milyon dolarlık yardımda bulundu. XO İnsani Yardım Fonu'na bağış yapan şarkıcı, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek oldu.

Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, geçtiğimiz aylarda Spotify rekor kırmıştı. The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.



Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.

