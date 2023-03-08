Ata Demirer 22 kilo verdi

Ata Demirer sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla, 22 kilo verdikten sonra ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

Ata Demirer 22 kilo verdi

Son olarak 'Bursa Bülbülü' filmiyle seyirci karşısına çıkan bir arkadaşıyla verdiği pozuyla gündemde. Demirer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, ne kadfar zayıfladığını gözler önüne serdi. Daha önce 22 kilo verdiğini açıklayan oyuncunun daha da zayıfladığı dikkat çekti.

Ata Demirer geçen ay konuk olduğu bir programda “Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki…” demişti.

Ata Demirer 22 kilo verdi - 1

Ata Demrer'in daha önce Demet Akbağ ile verdiği pozda da zayıflığı dikkat çekmişti. 

Ata Demirer 22 kilo verdi - 2

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