Ata Demirer isyan etti: Bu çağda aşklar yalan

Son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyiciyle buluşan Ata Demirer, sosyal medyada adını kullanarak fan hesabı açıp reklam alan kişiye tepki gösterdi.

Demirer "Adam adıma fan hesabı açmış. Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100000 üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" dedi.