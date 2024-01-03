Ata Demirer isyan etti: Bu çağda aşklar yalan

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, adına açılan sahte hesaplar hakkında konuştu.

Ata Demirer isyan etti: Bu çağda aşklar yalan

Son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyiciyle buluşan , sosyal medyada adını kullanarak fan hesabı açıp reklam alan kişiye tepki gösterdi.

Demirer "Adam adıma fan hesabı açmış. Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100000 üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" dedi.

Öte yandan usta oyuncu Türkan Şoray da adına açılan sahte hesap hakkında "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır" ifadelerini kullanmıştı.

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