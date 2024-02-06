Ata Demirer'den "Leon" imajı

Verdiği kilolarla son dönemde adından söz ettiren Ata Demirer şimdi de "Leon" imajıyla çok konuşuldu.

Ata Demirer'den "Leon" imajı

Geçtiğimiz hafta Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programına konuk olan “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" sözleriyle gündem olmuştu.

Değişimiyle adından söz ettiren oyuncu, "Leon" imajı yaptığı fotoğrafını "Leon beni evden ara oğlum" notuyla paylaştı.

Ata Demirer'den "Leon" imajı - 1

1994 tarihli Sevginin Gücü (Leon: The Professional) filminde usta oyuncu Jean Reno, Leon karakterine hayat vermişti.

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