Ata Demirer'den "Leon" imajı

Geçtiğimiz hafta Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programına konuk olan Ata Demirer “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" sözleriyle gündem olmuştu.

Değişimiyle adından söz ettiren oyuncu, "Leon" imajı yaptığı fotoğrafını "Leon beni evden ara oğlum" notuyla paylaştı.