Atakan Işıktutan kimdir? İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edildi

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde "Anne kızın aşık oldu" deyip hayatında biri olduğunu duyurmuştu. İrem Derici'nin birlikte olduğu kişinin Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan olduğu iddia edildi.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Aslan Rizeli olan Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisans yaptı.



İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında basketbolla ilgilendi.



2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.



2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde birinci yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.