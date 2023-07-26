Bade İşçil'den makyajsız tatil pozları

"SEÇİCİLİKTEN DOLAYI YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMIYORUM"

Geçtiğimiz ay Ceyda Düvenci'nin sunduğu, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler”e konuk olan Bade İşçil, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

“Seçicilikten dolayı yoğun bir şekilde çalışmıyorum. Şu an oğlumla bir aile hayatı yaşıyorum. Oğlum babasına gittiği zaman kendime vakit ayırıp arkadaşlarımla zaman geçiyorum."