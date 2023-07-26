Bade İşçil'den makyajsız tatil pozları

"Kuzey Güney", "Ufak Tefek Cinayetler", "Ezel", "Aşk 101" gibi yapımlarda rol alan Bade İşçil, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bade İşçil, tatilin tadını çıkarıyor. Hint Okyanusu'nda bulunan adalardan biri olan Mauritius Adası'na giden İşçil, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Yayınladığı karelerde makyajsız olduğu dikkat çeken ünlü oyuncu, doğal haliyle beğeni topladı.
Bade İşçil'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Türkiye'nin Barbie'si", "Bu ne güzellik", "Tam bir Barbie" gibi yorumlar geldi.
"SEÇİCİLİKTEN DOLAYI YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMIYORUM"
Geçtiğimiz ay Ceyda Düvenci'nin sunduğu, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler”e konuk olan Bade İşçil, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna şu şekilde cevap vermişti:
“Seçicilikten dolayı yoğun bir şekilde çalışmıyorum. Şu an oğlumla bir aile hayatı yaşıyorum. Oğlum babasına gittiği zaman kendime vakit ayırıp arkadaşlarımla zaman geçiyorum."
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