Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ferhat Göçer: Müzisyenlik ağır bastı

"OYUNCULUK BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Sabahattin Ali’nin hayatının anlatıldığı projesiyle ilgili olarak Ferhat Göçer, “Aslında bu pandemide başladı. Ezel Akay yönetmeni. Projenin başında 'Sabahattin Ali’nin şarkılarından oluşan bir albüm hazırlar mısın?' diye geldiler bana, Ondan sonra yaptık albümü çok güzel oldu. O güne kadar biraz fikrim vardı Sabahattin Ali nasıl yaşadı, ne oldu, nasıl öldü ama biraz derinine indiğimizde albümünü yaptık ama bu sanatçıyı tanımak istedim. Kitaplarını okudum önce sonra hakkında yazılmış kitaplarıa bakınca bambaşka bir şey açıldı bende. Ondan sonra Bircan Hanım'la konuştuk bunu sunarken başka bir şey yapalım, biz bununla ilgili konser verelim ama konserde sadece şarkılarını değil hayatını anlatalım diye. Bizden büyük bir şey ama yine de vesile olalım, anlatalım, tanıtalım çünkü Türk edebiyatında çok önemli bir yer, yeri doldurulmaz bir. Biraz daha görkemli bir şey yapalım dedik. Ezel’den rica ettik, bir senaryo yazıldı. Aslında senaryoyu bir başkası canlandıracak, ben de sadece şarkıları okuyacaktım ve bir oyuncu arayışına girdik. Ondan sonra Ezel dedi ki sen oyna. Oyunculuk bambaşka bir şey. Baya baya Sabahattin Ali'yi canlandırıyorum orada, o yüzden büyük bir sorumluluk. Ezel ‘Bir şey yapmana gerek yok, sen al, oku, hisset ve olduğun gibi davran’ dedi; tamam denedim, ben de gerçekten oyuna girerken bir süre sonra artık bir anda kendimi Sabahattin Ali gibi hissetmeye başladım" dedi.