Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Pervin Ersoy: Türkiye’de 70 şehir gezdik

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Bambaşka Sohbetler" programının konuğu konuğu ATMA Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy oldu.

Ceyda Düvenci’nin “Rotahane çok önemli bir projeniz sizin. Önde gelen, söz hakkı olan isimlerle birlikte Türkiye’nin değerli, kıymetli illerini gezip oraların kıymetini hatırlamak ve dikkatini oraya çekmek üzerine yaptığınız oluşum. Doğru anlatabilmiş miyim?” sorusuna Pervin Ersoy, şu yanıtı verdi:

“Evet çok doğru. Proje bitmeden sizi de ağırlamak isteriz. Türkiye’de 70 şehir gezdik. 70 şehirle ilgili gittiğimiz zaman onlarla ilgili en güzel yönlerini anlattık; gezilecek yerlerini, görülecek yerlerini, gastronomisi, kültürünü, sahip olduğu değerleri her şeyi böyle ön plana getirdik. Rotahane diye de bir Instagram sayfamız var sosyal medyada takip ederlerse çok mutlu oluruz çünkü Türkler Türkiye'yi çok az geziyor, biz de ‘Türkiye'yi neden gezmiyorlar? sorusu ile yola çıktık.”

