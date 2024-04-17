Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Pervin Ersoy: Türkiye’de 70 şehir gezdik

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Bambaşka Sohbetler" programının konuğu konuğu ATMA Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Rotahane çok önemli bir projeniz sizin. Önde gelen, söz hakkı olan isimlerle birlikte Türkiye’nin değerli, kıymetli illerini gezip oraların kıymetini hatırlamak ve dikkatini oraya çekmek üzerine yaptığınız oluşum. Doğru anlatabilmiş miyim?” sorusuna Pervin Ersoy, şu yanıtı verdi:
“Evet çok doğru. Proje bitmeden sizi de ağırlamak isteriz. Türkiye’de 70 şehir gezdik. 70 şehirle ilgili gittiğimiz zaman onlarla ilgili en güzel yönlerini anlattık; gezilecek yerlerini, görülecek yerlerini, gastronomisi, kültürünü, sahip olduğu değerleri her şeyi böyle ön plana getirdik. Rotahane diye de bir Instagram sayfamız var sosyal medyada takip ederlerse çok mutlu oluruz çünkü Türkler Türkiye'yi çok az geziyor, biz de ‘Türkiye'yi neden gezmiyorlar? sorusu ile yola çıktık.”
“EN TEMİZ ŞEHİRLERDEN BİRİ TRABZON"
Ceyda Düvenci’nin “Peki Türkiye'nin sokaklarını temiz tutmak için ATMA Derneği göreve hazır. Fikir nereden çıktı? Neden bu konuya bu kadar taktınız ve neleri değiştirmek istiyorsunuz bir anlatalım mı?” sorusuna Ersoy, “Rotahane projesini 5 yıldır ben yürütüyorum. Şehir şehir gezince de benim en çok dikkatimi çeken şey şehirlerde yollardaki atılan atıklar; ambalaj atıkları, pet şişe atıkları, sigara özellikle sigara yani hiç kimse sigarasını içip bitirdikten sonra bir çöp arayışında değil, hemen yere atmayı çok daha kolay buluyor yani. Belediye çalışanlarına bu kadar yük yüklemek zorunda değiliz. Atmazsak çöp olmaz, sokaklara çöp atmaktan vazgeçelim. İki ay oldu bu derneğimiz kurulalı biz bunu belki yıllarca söyleyeceğiz, yıllarca diyeceğiz ki atma diye insanlarda bir farkındalık yaratacağız. Biz bir araya geldik ve dedik ki vazgeçireceğiz bu kötü alışkanlıktan yani insanlara atmamayı hedefledik. Tertemiz sokakları beyaz bayraklarla ödüllendireceğiz. En temiz şehirlerden biri Trabzon” yanıtını verdi.
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