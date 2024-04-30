Reynmen'den evlilik yolunda ilk adım

"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. Bir süredir Emire Cansu Kurtalan ile birlikte olan Reynmen, sevgilisine evlilik teklif ettiğini duyurdu.

Reynmen'den evlilik yolunda ilk adım

Uzun süredir Emire Cansu Kurtalan ile aşk yaşayan "Reynmen" lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ünlü isim, sevgilisi Kurtalan'a evlilik teklif ettiğini hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.

Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Hayırlı olsun" gibi yorumlar geldi.

Reynmen'den evlilik yolunda ilk adım - 1

"AİLE VARKEN BAZI ŞEYLER DAHA İYİ OLABİLİR"

Geçtiğimiz yıl Defne Samyeli'nin programına katılan ünlü isim, aile kurma hayalini "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" sözleriyle aktarmıştı.

Bu yıl Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen eski ödülünü çöpe attı

Bu yıl Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen eski ödülünü çöpe attı

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