Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz değil mi Kemal?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal , evlilik yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gül Sunal, nikah fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"BUGÜN 30 NİSAN"

Gül Sunal, 55 yaşında hayatını kaybeden eşine "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" diye seslendi.



Sunal çiftinin oğullarından Ali Sunal; 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.