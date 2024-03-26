Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir: Romantizm kısmından çok etkilendim

"EDEBİ DEĞERİ YÜKSEK METİNLER OKUYUNCA ÖZÜME DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ceyda Düvenci’nin “Nasıl hissediyorsunuz 60'larda yazılmış bir şeyin bir kadın olarak seni hala onurlandırıyor olması ve bir erkeğin seni o zaman anladığını hissetme fikri ama bu zaman anlamayan erkekleri konuşuyoruz geri mi gidiyoruz? Yerimizde mi sayıyoruz ya da oyuncu olarak o zaman ben bu teksti başka bir yerden ele alayım ki bari bir şeyler değişir mi duygusu geliyor mu içinize?” sorusuna yanıt veren Yasemin Kay Allen şöyle dedi:

“Modern bireyselleşme içerisinde insanlık halinin değişmeyen öznelerini ele alan şeylere oynamak hoşuna gidiyor insanın ve bazı değişmeyen gerçeklikler var kadın erkek ilişkileri üzerine. Biz ne kadar modern hayata sivil olarak adapte olsak da bir içgüdü, bir sahiplenme, bir aşk ve sevgi dediğimiz şeyin aslında değişmeyen hisler olduğuna dair tekrar bir inancını ortaya çıkarıyor insanın. Ben böyle hissediyorum edebi değeri yüksek olan metinler okuduğum zamanda, tekrar bir özüme dönmüş gibi hissediyorum açıkçası. Birbirinin içinde kaybolma hissini biraz ele alan bir metin.”