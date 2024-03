Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir: Romantizm kısmından çok etkilendim

"NEIL SIMON OLAĞANÜSTÜ BİR YAZAR"

Murat Cemcir ise oyunla ilgili olarak “Ben romantizm kısmından çok etkilendim. Aşkı, aldatmayı, evliliği, ilişkileri, aidiyet duygusunu, sadakati bütün bu temaları kişinin kendisiyle kurduğu yüzleşmekten korktuğu ve kaçtığı her şeyi ayan beyan görüyoruz. 20 yıllık evliliğinin sonucunda üç tane çocuğu olmuş, New York'ta çok iyi bir balık restoranı işletmecisi bir adam var. Bu adam ilk aşkıyla evlenmiş ve sıkıcı olduğunu fark ediyor, hayatımın özeti ne diye düşündüm kendi kendime fena değil diye tanımladım diyor. Bundan çok rahatsız. Oyunda benim en çok sevdiğim şey şu oldu; bunu 1968 yılında yazmış, Amerikan Devleti o dönem çok fazla göç aldığı için hem Latin Amerika'dan hem dünyanın her tarafından göç aldığı için o dönemin bütün büyük film stüdyolarından bütün büyük yazarlarına hepsini toparlamış demiş ki ‘Arkadaşlar biz Amerikan aile ve ahlak yapısını korumak adına oyunlar yazalım, filmler yapalım.’ Bu amaçla yapılmış oyunlar. Tiyatro yapmaya karar verdiğimde çok fazla metin okudum, Neil Simon’un dilini çok sevdim çünkü çok basit diyaloglarla yazıyor. Amerika'da olağanüstü bir yazar yani yaşadığı dönemin Shakespeare’i” dedi.