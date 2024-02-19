Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Yiğit Özşener: Hayır diyebilen biriyim

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Yiğit Özşener oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Neden bütün iyi projeler seni buluyor?” sorusuna Yiğit Özşener, “Estağfurullah. Şunu söyleyebilirim, hayır diyebilen biriyim. Hayat bana bu imkanı veriyor ve ben hayatı böyle değerlendiriyorum. Hayır diyeceğim zaman geleceğe dönük kaygıyla evet demiyorum, bunun bedelini de ödüyorum zaman zaman, ödemeye de devam edeceğim” yanıtını verdi.
“TEDİRGİN EDİCİ BİR DENEYİMDİ”
Yiğit Özşener “Zaferin Rengi”yle ilgili olarak “İşgal altında İstanbul’da geçen bir hikayesi var. Merkezinde Fenerbahçe kulübü var. Tam 100. yıla denk gelmesi benim için çok özel. 31 Aralık 2022’de ufak bir yılbaşı kutlamasında gece portresine gözüm takıldı, olacaksa bu 100. yılda olsun, bir tane Mustafa Kemal rolü gelsin diye içimden geçirdim. Hikayesini, senaryosunu çok beğendim. Futbol üzerinden Kurtuluş Savaşı İstanbul işgal altındayken bir hikaye anlatmak bence çok kıymetli. Tahran’a makyaj için gittim, plastik makyaj için yüzümün kalıbını aldılar, uzunca bir süre bazı parçalar üretildi sonra sete girebildik. Benim için çok zor ve çok özel bir deneyimdi. Çok tedirgin edici bir deneyimdi çünkü daha önce hiç öyle oynamadım. Bir de çok kısıtlayıcı bir şey. Normalde bütün vücudunu, bütün mimiklerini kullanabiliyorsun ama sonunda o dışarıdan yapılan bir müdahale ve ona zarar vermemek gerekiyor. Onun belli bir ömrü var, belli iklim koşullarında belli bir ömrü var ondan sonra tekrar yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Özşener, sözlerine "Belli bir saat çekim yapılması gerekiyor. Dolayısıyla öyle zorluklar var ve benim için hem rol zaten tedirgin edici bir de üzerine böyle teknik bir şey gelince zorlandım diyebilirim. Bütün dünyaya örnek olmuş bir lideri belli bir süre sonra canlandırmanın mümkün olamayacağını düşündüm. Teknik olarak oyunculuğa aykırı bir şey söylediğimin farkındayım. Bunu ancak ve ancak düşünsel boyutta halledebilecek ve sahnelerin içerisinde halledebileceğime inandım. Diyor ya ‘Beni görmek illa yüzümü görmek demek değildir, benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız bunlar kafidir’ Bunu hatırlayınca bana bir rahatlama geldi rol arkadaşlarımın da desteğiyle yoksa çok tedirgindim. Zaferin Rengi hayatımdaki manevi değeri en yüksek iş oldu. Gerçekten zaferin renginin senaryosunda öyle bir şeyi görmüştüm, ben o yüzden de bu Mustafa Kemal üzerine bir film değil diyorum bu Mustafa Kemal'in bahsettiği diğer Mustafa Kemal üzerine, diğer Mustafa Kemaller üzerine bir film çünkü izleyiciler galipte Mustafa Kemal'i görecekler. İzleyiciler Sabri Bey de Mustafa Kemal'i görecekler, Halide Edip'te Mustafa Kemal'i görecekler yani hepsinde Mustafa Kemal'i görecekler" diye devam etti.
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