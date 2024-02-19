Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Yiğit Özşener: Hayır diyebilen biriyim

Özşener, sözlerine "Belli bir saat çekim yapılması gerekiyor. Dolayısıyla öyle zorluklar var ve benim için hem rol zaten tedirgin edici bir de üzerine böyle teknik bir şey gelince zorlandım diyebilirim. Bütün dünyaya örnek olmuş bir lideri belli bir süre sonra canlandırmanın mümkün olamayacağını düşündüm. Teknik olarak oyunculuğa aykırı bir şey söylediğimin farkındayım. Bunu ancak ve ancak düşünsel boyutta halledebilecek ve sahnelerin içerisinde halledebileceğime inandım. Diyor ya ‘Beni görmek illa yüzümü görmek demek değildir, benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız bunlar kafidir’ Bunu hatırlayınca bana bir rahatlama geldi rol arkadaşlarımın da desteğiyle yoksa çok tedirgindim. Zaferin Rengi hayatımdaki manevi değeri en yüksek iş oldu. Gerçekten zaferin renginin senaryosunda öyle bir şeyi görmüştüm, ben o yüzden de bu Mustafa Kemal üzerine bir film değil diyorum bu Mustafa Kemal'in bahsettiği diğer Mustafa Kemal üzerine, diğer Mustafa Kemaller üzerine bir film çünkü izleyiciler galipte Mustafa Kemal'i görecekler. İzleyiciler Sabri Bey de Mustafa Kemal'i görecekler, Halide Edip'te Mustafa Kemal'i görecekler yani hepsinde Mustafa Kemal'i görecekler" diye devam etti.